Más de 40 participantes en la primera semana de ‘Més digitals’

El proyecto Més digitals, impulsado por el consell comarcal del Solsonès para acercar el mundo digital a las personas mayores, ha iniciado esta semana las primeras sesiones con 41 participantes repartidos entre Sant Llorenç de Morunys, Olius y Torà. Estas sesiones, previstas también en Llobera y Pinell de Solsonès, tienen el objectivo de reforzar la autonomía digital de los asistentes y enseñarles herramientas prácticas para un uso seguro de las tecnologías.