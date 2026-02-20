Muere en Ballobar un obrero de la construcción a un mes de jubilarse

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un empleado de una empresa de construcción murió el miércoles tras sufrir un accidente laboral en Ballobar (Baix Cinca). Le quedaba un mes para jubilarse.

El siniestro se produjo a mediodía del miércoles, cuando el trabajador, contratado por una empresa de Zaragoza que actuaba como subcontrata para la constructora Hinaco, quedó atrapado entre el brazo de una grúa telesccópica y un bulto de material. La víctima operaba esa máquina, aunque no se encontraba en el puesto del conductor y se había acercado a la zona del brazo.

El incidente, que se produjo en las obras de construcción de una granja de cerdos para una empresa del grupo Costa Foods, fue advertido por un compañero de la víctima, que alertó al 112.

El aviso se produjo sobre las tres de la tarde. La localización del siniestro, en una zona con cobertura telefónica deficiente cercana al Mas de Ulié y al Alto de la Moleta y alejada del núcleo urbano, y para llegar a la cual es necesario recorrer varios kilómetros de caminos, dificultó las tareas de rescate.

El herido fue finalmente evacuado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ingresó en estado crítico y donde acabaría falleciendo poco después.

La del miércoles fue la primera muerte de un trabajador como consecuencia de su actividad laboral que se registra en lo que va de año en Aragón, donde el 2025, con 30 muertos, fue especialmente sangriento.

En el Baix Cinca hubo, según los datos del Gobierno de Aragón, 509 accidentes laborales con baja (casi diez por semana) en 2025. El sector de mayor siniestralidad fue la agricultura, con 185 siniestros, seguida de los servicios (148), la industria (124) y la construcción (52).