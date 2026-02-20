Quejas por la reducción del horario de apertura de la biblioteca de Cervera

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La reducción del horario de apertura de la biblioteca comarcal Josep Finestres de Cervera ha llevado a estudiantes de Secundaria, maestros y familias de alumnos a movilizarse con una recogida de firmas. Desde ayer, el equipamiento abre cuatro mañanas y tres tardes a la semana, permaneciendo cerrado todos los jueves “por falta de personal” y “hasta nuevo aviso”, según se anunció en un comunicado en redes sociales.

El delegado de segundo de bachillerato del instituto Antoni Torroja, Arnau Puig, explicó que “hacía ya meses que nos veníamos quejando del horario porque es muy limitado”. Según dijo, son muchos los jóvenes que van allí a estudiar las tardes que abre y “siempre se llena con facilidad”. Cuando no está abierta, algunos de ellos optan por ir a la de Guissona, ya que dicen que dispone de mejores franjas de apertura. “Si no hay personal para abrir como biblioteca, que lo ajusten y abra solo como sala de estudio”, propuso Puig.

Los distintos colectivos afectados también criticaron la “poca sensibilidad” por parte del equipo de gobierno. El alcalde, Jan Pomés, remarcó que se trata de una “situación temporal en la que se está trabajando” después de que la actual directora pidiera una excedencia. El concejal de Cultura, Ramon Augé, detalló que desde el consistorio propusieron reubicar algún trabajador municipal de forma temporal, “pero no fue posible al no haber personal disponible”. Augé también recordó que el único cambio respecto al horario anterior ha sido el cierre del jueves por la tarde.

Los interesados pueden firmar en la misma biblioteca o a través de los representantes de los alumnos y familias. Algunas de las AFA han explicado a SEGRE que todavía tienen que valorar qué otras acciones emprenden ante esta coyuntura.

Maria Riu, maestra de la escuela Jaume Balmes, lamentó la pérdida de una tarde de apoyo educativo que “para muchos niños que acuden también es un espacio de socialización”. La docente también señaló que “por mucho que desde los centros demos impulso a la lectura, de nada sirve si cada vez se limita más el acceso a la biblioteca”.

El programa de apoyo escolar también pierde una tarde

Uno de los servicios afectados por la reducción de horario ha sido el de Tasca a l’Atac, una iniciativa del Pla Educatiu d’Entorn que ofrecía acompañamiento académico a alumnos de Primaria y Secundaria. La propuesta se ofrecía cuatro tardes a la semana y ahora se reducirá a solo tres.