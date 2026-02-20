Solsona cierra su carnaval tras una participación multitudinaria
Los tradicionales Terminé y la Despenjada del ruc cerraron la noche del miércoles una nueva edición del Carnaval de Solsona, que este año ha tenido una elevada asistencia de público y en la que has destacado las intervenciones de la Colla Gegantera y de la Orquesta Patinfanjàs. En la imagen, el muñeco de Carnestoltes espera a ser atendido en el servicio de Urgencias del hospital del Solsonès poco antes de que finalizara su existencia.