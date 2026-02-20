Una nueva compañía de teatro de calle emerge en la comarca

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

Cinco jóvenes de la Segarra se reúnen a diario en el taller escénico de uno de ellos para dar forma a su primer espectáculo. Se trata de Urko Maschinen, una nueva compañía de Cervera que apuesta por el teatro de calle, la estética y la autogestión. Su primera obra, Vol.1, verá la luz a finales de verano, aunque el público podrá descubrir la escenografía este sábado en la fiesta Après Ski La Segarra.

El colectivo nació fruto de una amistad compartida; todos tienen experiencia en el sector. “Fue muy fácil porque tenemos perfiles de dirección, interpretación, escenografía, técnica y producción”, señaló Jon Arrizabalaga, uno de los miembros. El proceso creativo lo llevan a cabo en el local del escenógrafo Jan Clota, quien subrayó que de este modo “cuando necesitamos cambiar alguna pieza, tenemos la radial al lado”. Estas operaciones afectan a la gran estructura móvil que centra el montaje, un coche lleno de maletas que interactúa con el protagonista y que se va transformando. Más allá del trabajo artesanal, Urko Maschinen reivindica también una manera de entender el teatro. Decidieron optar por el teatro de calle como “acto político y democratizador”.

Pere Carrasco, otro de los miembros, explicó que quieren distanciarse de tendencias “que hacen sentir inútil al espectador porque no entiende nada” de la representación.

Ese deseo de diálogo se plasma en Vol.1, una propuesta sin texto que reflexiona sobre la migración y el movimiento “sin hacer bandera de nada, sino como un manifiesto estético”, detalló Arrizabalaga. De este modo, quieren que cada espectador “encuentre algún mensaje a partir de su experiencia y no a partir de lo que dicte el texto”.

Antes del debut, la formación pondrá a prueba la obra con ensayos abiertos en Cervera y otros pueblos de la comarca durante la primavera.