Una Passió de pasiones

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

La Passió de Cervera ha arrancado sus ensayos de cara a la próxima temporada, que se iniciará el 7 de marzo y contará con seis representaciones. Aun así, esta edición tendrá una función previa el 28 de febrero con la participación de actores de todas las pasiones de Catalunya. Será en el marco de la presentación de la temporada de la Federació Catalana de Passions, que ha optado por la capital de la Segarra coincidiendo con el año del Mil·lenari.

Esta jornada previa tendrá dos partes: por la mañana, la presentación institucional con piezas breves de la obra en la iglesia de Santa Maria, y por la tarde, la representación completa en el Gran Teatre de la Passió. El codirector de la Passió cerverina y miembro de la Federació de Passions, Jaume Rossich, destacó que entre las escenas que se interpretarán en Santa Maria “habrá una pequeña muestra de la Passió Medieval, que dejó de representarse en 2019”. Se trata del texto original local de 1534 y el más antiguo de Europa. Sobre la posible recuperación de la Passió Medieval, Rossich deseó que “en un futuro haya gente joven que quiera retomarlo”.

La función de la tarde del 28 de febrero ha obligado a actores amateurs de todo el país a ensayar en Cervera durante varias semanas. “Será una sorpresa para aquellas personas que ya conocen nuestra pasión, ya que tendrá un aire diferente”, aseguró el codirector.

Paralelamente, los ensayos avanzan a buen ritmo y con nuevas incorporaciones en el reparto. Otro de los codirectores, Jaume Mercader, explicó que este año estrenan actores de Marta y de Sant Joan quien, curiosamente, es hijo de un antiguo Jesús y la actual Virgen María.

El mayor cambio que se aplicará a la escenografía recaerá en la Resurrección, que “tendrá una mayor espectacularidad”, dijo Mercader, que no avanzó más detalles. En las últimas ediciones se culminó la reducción del texto y su duración para hacer más ligera la representación.