Adjudiquen quate pisi sociaus en Salardú dempús d’un concors desèrt
Per mès d’un milion d’euros e era enterpresa adjudicatària aurà d’acabar es òbres en 2027
Er Ajuntament de Naut Aran a adjudicat eth bastiment d’un edifici de quate pisi sociaus de loguèr ena plaça dera Pica de Salardú. Ac a artenhut en ua dusau temptativa, dempús d’un prumèr concors public que demorèc desèrt. En non arrecéber cap d’aufèrta, eth consistòri aumentèc eth pressupòst dera òbra en 150.000 euros e convoquèc ua naua licitacion per 1,19 milions d’euros. En aguesta ocasion se presentèc ua unica constructora. Se demore qu’er inici des trabalhs sigue ena primauera e qu’er immòble sigue prèst en un tèrme de 15 mesi, dilhèu se poderie inaugurar a mejans de 2027.
Era enterpresa aranesa Transportes y Excavaciones Barba ei era unica enterpresa qu’optèc ath concors. Era taula de contractacion der ajuntament acordèc adjudicar es òbres era setmana passada pes 1,19 milions d’euros deth pressupòst base dera licitacion, dempús de verificar que complie damb es condicions fixades. Atau ac corroborèren hònts municipaus, qu’indiquèren qu’eth contracte ei pendent de formalizacion e de qu’era enterpresa depause un aval. Eth nau edifici de pisi de loguèr assequible aurà ua planta baisha e dues de superiores.
Acuelherà dus abitatges de dus dormitòris que se logaràn per 450 euros ath mes e d’auti dus de tres dormitòris per 600 euros mensuaus. Tanben aurà nau places de parcatge ena planta baisha. Aguest immòble se somarà ath qu’eth consistòri ja a en Garòs e ath que s’abilite en Tredòs. Aguest darrèr ei frut dera cession obligatòria ar ajuntament deth sòu per ua promocion naua d’onze abitatges. En toti es casi, eth consistòri aplique es madeishi critèris d’adjudicacion, segontes explique eth baile der ajuntament, César Ruiz-Canela Nieto.
Eth consistòri de Naut Aran resèrve es sòns diferents pisi de loguèr assequible a persones empadronades en municipi. Ara ora d’adjudicar-les, autrege un punt per cada an de residéncia en municipi enquia un maximum de 25. Tanben aufrís puntuacion addicionau per cada menor d’edat e tanben per familha monoparentau, entre d’auti critèris. Es contractes de loguèr an ua durada de cinc ans, e passat aqueth tèrme, se renauïssen es logatèrs. “Ei ua forma de méter es pisi a disposicion de toti es vesins”, argumente eth maximum representant. Es sies pisi de loguèr assequible propietat der ajuntament seràn es unics de titularitat municipau de Naut Aran. Pera sua part, era Entitat Municipau Descentralizada (EMD) de Gessa dispause de quate abitatgese era de Tredòs n’a dues. Era manca d’abitatge en aguest municipi, a on eth prètz des arrendaments oscille entre 170 e mès de 200 euros per mètre quarrat, segontes donades deth portau immobiliari Idealista, hèn qu’er accès ar abitatge sigue un problèma (o mès a lèu impossible) autant tà vesins coma tà trabalhadors temporaus.
D’auti projèctes d’abitatge
De forma parallèla as pisi de loguèr assequible de Salardú e Tredòs, er ajuntament traba-lhe en d’auti dus projèctes tà facilitar er accès ar abitatge. Un d’eri a previst d’edificar 60 pisi d’uns 30 mètres quarrats tà trabalhadors de sason, qu’eth sòn arrendament serà condicionat a auer un contracte laborau ena Val d’Aran. Eth dusau ei er edifici multifoncionau de Salardú, qu’arà d’includir abitatges tara tresau edat e de loguèr assequible.