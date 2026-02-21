Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha decidido adelantar al próximo sábado, 28 de febrero, las actividades del Fruiturisme, que estaba previsto que empezara el 7 de marzo.

El consistorio ha tomado esta decisión ante el avance de la floración de los fruteros por la subida de las temperaturas después del carrusel de tormentas atlánticas. El día 28 empezarán las visitas guiadas en los campos de Aitona y empezará a operar el autobús que trasladará a los visitantes.

Las jornadas de Fruiturisme de Aitona incluyen este año dos novedades destacadas. Una es la ampliación del espectáculo visual de los fruteros con la incorporación de los almendros, que añadirán tonos blancos a los habituales rosas, y la otra, la entrada en funcionamiento de un mirador que permitirá disfrutar de nuevas panorámicas sobre los campos.