Ayudas de la Diputación por desprendimientos

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, visitó ayer el municipio de Montellà i Martinet para comprobar los efectos de los desprendimientos provocados por los fuertes temporales de las últimas semanas, como los que afectaron a la vía situada en el núcleo de Estana, en la EMD de Víllec, y recordó que la corporación provincial “ya aumentó una partida de 2 millones de euros, especialmente focalizados en esta situación climática”. Talarn anunció que el lunes se reunirá con la dirección general de Políticas de Montaña de la Generalitat “para ver cómo podemos colaborar” para encarar los desprendimientos y comenzar a estudiar “qué podemos hacer para que no se produzcan más”, y añadió que “estamos respondiendo a todo el territorio, pero tenemos un límite económico y por eso necesitamos el apoyo del Govern”.