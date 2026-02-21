Camiseta solidaria de la carrera contra el cáncer infantil en Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La comisión de la Fira dels Somnis presentó la camiseta solidaria de la 10 Cursa dels Somnis de Balaguer, entidad clave contra el cáncer infantil en Ponent, que se celebrará en la capital de la Noguera en mayo. Este año está diseñada por ilustrador Ramon Mayals y suele generar el 50% de los fondos para investigación oncológica pediátrica en la Vall d’Hebron. Con 30 patrocinadores cubriendo costes, cada euro recaudado se destina a la investigación. La entidad entregó al hospital los 60.890 euros reunidos el año pasado.