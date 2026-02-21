El puerta a puerta del Jussà se estrena sin incidentes el primer día

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Pallars Jussà estrenó ayer la recogida puerta a puerta de la basura municipal sin incidencias, según el presidente de la corporación, Ramon Jordana (ERC) . “La respuesta ha sido buena y ha habido mucho civismo”, aseguró. El despliegue del nuevo sistema comenzó en La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn y El Pont de Claverol y ha generado oposición entre una parte de los vecinos, que han convocado una protesta mañana contra el puerta a puerta. Jordana señaló que el objetivo es incrementar del 40% actual al 65-70% el índice de selección y reciclaje de residuos. Añadió que “todos los cambios causan ajetreo pero es todo un reto”. El grupo de Junts, en la oposición, ha pedido parar el despliegue del sistema. Fidel Reig, portavoz de la formación, señaló que ha habido poca participación en la primera jornada (los cubos se sacaron a la calle el jueves por la noche y se recogieron ayer desde las 6 de la mañana). “Parte de la oposición no es por desacuerdo con el puerta a puerta sino con el modo en que se está implantando”, dijo, por “falta de información”.