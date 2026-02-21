El Urgell proyecta modernizar el canal por sectores, el primero, 3.500 ha del Pla y Segrià

Tras el varapalo de los regantes en las respectivas votaciones de finales del pasado año al proyecto para modernizar las 70.000 ha del Canal d'Urgell planteado por la comunidad general, tres colectividades, la de Bell-lloc y Torregrossa (en el Pla) y la de Els Alamús (Segrià) impulsan hacerlo por sectores, el primero en unas 3.500 ha que corresponden al sector B-10 del regadío para suprimir el riego a manta. La colectividad número 14 de Torregrossa prevé reunir a los regantes antes de 24 de marzo, fecha en la que se celebrará la asamblea general, en un encuentro informativo previo para proponerles la transformación de sus fincas. “Si finalmente se ratifica en la asamblea se propondrá a la comunidad general y se desarrollará el proyecto”, indicó el presidente, Miquel Capell. Capell puntualizó que los resultados de las votaciones de diciembre en Torregrossa no son representativas de las hectáreas donde se quiere la modernización. “Salió un 'no' muy cuestionable porque es preciso que se vote por hectáreas”, dijo. Estas 3.500 ha se sumarán a las que ya están modernizadas en Bell-lloc, la colectividad número 16, donde ya hay transformadas unas 1.000 desde hace 10 años y donde la modernización ha comportado un importante ahorro de agua que quieren continuar, explicaron responsables de la entidad.

El presidente de la colectividad número 15 de Els Alamús, Josep Castelló, señaló que es una posibilidad que se está estudiando pendiente de que haya una mayoría de regantes que la respalden. “Sería preciso que la apoyara más de un 50% de los regantes para que saliera adelante”. Este sector podría abastecerse por gravedad del agua de la balsa que el Estado está construyendo en Juneda (ver desglose) aunque será necesaria otra más para suministrar a toda la superficie. En cuanto a la financiación, no cambiarían las condiciones planteadas en el proyecto inicial propuesto por la Casa Canal.

Respaldo de la Casa Canal a la espera de resultados

El presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, confirmó que le consta que hay colectividades que están trabajando para modernizar el regadío por sectores e “intentando que se apunten a la iniciativa los propietarios de fincas”. Ros indicó que están a la espera de cómo se desarrolla la propuesta en las colectividades más favorables “ya que en caso de que salga adelante, podemos sentarnos a hablar”, remarcó. El Urgell también trabaja para que haya más ayudas destinadas a la transformación del regadío que se puedan presentar en la próxima asamblea incluidas en el nuevo presupuesto de la Generalitat. Agricultura respalda la iniciativa de estas tres colectividades y está a la espera de su resolución. Por lo que respecta a la construcción de las tres balsas que ejecuta el Estado en Juneda, Castellserá y Penelles para regar por gravedad señaló que están muy avanzadas. La de Juneda se acabará en abril. Están dentro de la primera fase de modernización y sumarán 936.738 m3. Incluirá el revestimiento de una parte del principal y de las acequias primera y cuarta, y la implantación de telemando y telecontrol.