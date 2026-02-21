La Fira de Sant Josep estrena este año vuelos en globo

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Fira de Mollerussa y el operador de telecomunicaciones Vera han presentado la renovación, por segundo año consecutivo, del acuerdo como socio tecnológico del recinto ferial de la 153 Fira de Sant Josep. La colaboración consolida el despliegue de conectividad para los espacios expositivos e incorpora una novedad pensada para el público: un globo aerostático con vuelos cautivos durante la feria, que se celebrará del 19 al 22 de marzo. El presidente de la entidad ferial y alcalde, Marc Solsona, destacó la importancia de disponer de una infraestructura tecnológica “de última generación” en un evento profesional donde las transacciones y la actividad comercial dependen de una conectividad sólida. El responsable de la compañía, Jordi Serra, explicó que se mantiene el mismo esquema técnico que ya funcionó en la anterior edición.

Así, se instalarán 40 antenas, 1,5 kilómetros de cableado y una conexión de 1 Gb simétrica. Serra señaló que el dimensionamiento de la red se ajusta a la extensión del espacio y al uso previsto, combinando fibra y puntos de acceso distribuidos estratégicamente.

El globo aerostático de Vera llevará a cabo vuelos cautivos (ascensos y descensos verticales, sujetos a condiciones de seguridad y meteorología) en una zona próxima al recinto ferial para que los visitantes puedan disfrutar de vistas panorámicas del municipio y del Pla.