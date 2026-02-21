La línea de Manresa, la más inspeccionada de Catalunya

La línea férrea entre Lleida, Manresa y Barcelona, por la que circulan los trenes de la RL4 y la R4, es la que acumula más inspecciones de toda Catalunya desde que hace un mes estallara la crisis de Rodalies. Según informó ayer Adif, este trazado acumula 183 inspecciones desde entonces para comprobar el estado de trincheras, taludes, túneles, puentes, plataformas y vías. Paralelamente, el gestor ferroviario incorporará cuatro nuevas limitaciones de velocidad en la RL4 entre Mollerussa, Tàrrega, Cervera y Calaf por culpa de el estado de la vía. En los cuatro tramos afectados no se podrá circular a más de 50 km/h.

Sobre el terreno, la RL4 volvió a operar en todo su trazado entre Lleida y Manresa, después de que el pasado sábado se retomara el servicio durante unas pocas horas. A diferencia del anuncio de la semana pasada, arruinado por las filtraciones de agua en un túnel en Calaf, Renfe comunicó la reanudación del servicio mediante una nota informativa, lo que generó confusión entre los usuarios. No obstante, algunos convoyes se retrasaron hasta 40 minutos y una de las máquinas falló.