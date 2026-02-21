Mès orde entàs esquiaires
Baqueira projècte ua reforma ena còta 1.800 qu’a previst separar as esquiaires debutants des mès expèrts. Un projècte tà milhorar era seguretat sense guanhar superfícia ne capacitat
Baqueira Beret a hèt es prumèrs passi tà reformar er airau de debutants dera còta 1.800, un projècte que propòse desplaçar es remontaders actuaus tà separar de manèra nitida eth transit d’esquiaires principiants des mès expèrts. Eth projècte a superat eth sòn prumèr periòde d’exposicion publica sense arrecéber allegacions e se circomscriu ar actuau domeni esquiable dera estacion, sense aumentar-ne era superfícia ne tanpòc er aforament, ne era capacitat d’innivacion artificiau. “Aguesta milhora vò ordenar per nivèus d’esquí era arribada tàs pistes ena còta 1.800, separant es zònes de debutants e des esquiadors que ja an un nivèu pro bon entà accedir ara rèsta dera estacion”, explique era memòria deth projècte. “Actuauments, es esquiaires damb un cèrt nivèu que baishen deth Cap de Baqueira entà accedir as remontadors e cafeteries an de trauessar necessàriament es zònes de debutants”, en concrèt er entorn deth telesquí Rabadà e era zòna de cintes transportadores. Eth projècte en tramit a previst, precisaments, plaçar en un aute lòc aguesti remontadors. Eth projècte includís tanben era substitucion deth telessèra deth Mirador, installat enes ans nauanta e “hèr-lo arribar enquiath Cap de Baqueira, permetent atau ja des der inici er accès tà tot eth domeni esquiable des d’aguest punt”, segontes era memòria. “Non se tracte d’aumentar era capacitat globau ne tanpòc era afluéncia dera estacion, senon de milhorar era qualitat e aumentar era seguretat dera estacion”, senhale eth projècte, qu’incidís tanben ena convenença de “milhorar eth fluxe d’esquiaires enquiath Cap de Baqueira” damb eth prètzhèt de facilitar er accès ara rèsta deth domeni esquiable e “concretaments tàs pistes de màger dificultat, com es de Manaud e Muguet”. Era estacion trabalhe en d’auti projèctes tà milhorar es installacions (veir detalh).
Era estacion, entre modernizar çò qu’existís e guanhar pistes
Baqueira a metut en foncionament es darrèri ans milhores enes sues installacions ja existentes. Entre eres, era installacion de sistèmes d’innivacion tà assegurar-se era nhèu en periòdes de manca de precipitacions e era modernizacion de remontadors, coma es deth Clòt der Os e eth Dossau. Tanben a tramitat era substitucion deth Tesso dera Mina e Jesús Serra. Sus era reforma dera còta 1.800, era memòria deth projècte destaque era conveniéncia d’amiar a tèrme milhores “dades es sues bones condicions d’innivacion pera sua nautada e exposicion”. Tanben, era enterpresa a completat es formalitats dauant dera Generalitat tà seguir damb era ampliacion en Palhars Sobirà quan ac volgue hèr.