Mès promocion toristica d’Aran a trauès des hilats sociaus
Damb cambis web e campanhes online
Eth Conselh Generau a aumentat era promocion deth torisme en Aran a trauès des hilats sociaus. Ac a hèt a trauès de nombroses accions qu’an includit “era recèrca e era seleccion de contenguts d’interès toristic, era identificacion de prescriptors e usatgèrs influents, atau coma era deteccion d’oportunitats comunicatives”, segontes era administracion aranesa, qu’indiquèc qu’a amiat a tèrme “campanhes publicitàries en hilats sociaus damb un pressupòst maximum de 10.000 euros, consensuat damb Foment Torisme Val d’Aran”. “Tot aquerò s’a acompanhat d’un seguiment continu des tendéncies e bones practiques, damb era elaboracion d’informes bimensuaus d’avaloracion e recomanacions estrategiques”, apuntèc eth Conselh. De forma parallèla, s’a milhorat era web toristica oficiau visitvaldaran.com e s’an actualizat es fiches d’enterpreses deth sector que desvolòpen era sua activitat ena Val. Totes aguestes accions an arrecebut eth supòrt dera Deputacion, mejançant ua subvencion de 44.000 euros que, segontes eth Conselh, “a contribuït a consolidar era estratègia digitau dera Val d’Aran e a refortir eth sòn posicionament coma destinacion toristica de referéncia”.