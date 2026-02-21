Recuperan los programas originales del primer concurso sardanista

El Col·lectiu Sardanista de Balaguer ha recibido una noticia especialmente relevante en el año en que se conmemora el 75 aniversario de los concursos de colles en la capital de la Noguera: se han localizado los programas originales de las primeras ediciones celebradas en la ciudad. Los documentos pertenecen al fondo Joan Mañé, recientemente incorporado al archivo documental de la Unió de Colles Sardanistes de Barcelona.

El fondo incluye programas de mano y carteles de competiciones sardanistas celebradas en la década de los cincuenta y sesenta. Entre ellos destaca el del Primer Concurs Regional de Sardanistes, celebrado en Balaguer en 1951, considerado el más antiguo de los encontrados. El documento recoge las bases de puntuación, el programa musical y la relación de premios de aquella jornada histórica, que marcó el inicio de una tradición que se mantiene viva hasta hoy.

La documentación permite reconstruir cómo eran aquellos primeros certámenes. En los inicios se organizaban dos concursos cada año: uno durante la Festa Major del Sant Crist, en noviembre, y otro en el mes de mayo con motivo de la Fira de Sant Isidre, patrocinada por la Cámara de Comercio de Balaguer. El concurso de la fiesta mayor contaba con el apoyo del ayuntamiento y de diferentes casas comerciales de la ciudad.

Las competiciones se celebraban en domingo al mediodía en la plaza del Mercadal, centro neurálgico de la vida social balagariense. Entre las coblas participantes, la Maravella fue una de las más habituales y ya actuó en el estreno de 1951. Los premios, todos en metálico, llevaban el nombre de la entidad patrocinadora: Trofeo Acción Católica, Trofeo Cámara de Comercio o Trofeo Mercadal, este último impulsado por el consistorio y considerado el máximo galardón del concurso. El presidente del Col·lectiu Sardanista de Balaguer, Jaume Marvà, expresó su entusiasmo por la recuperación de los documentos: “Estamos muy contentos porque no nos lo esperábamos y nos ha hecho mucha ilusión. Localizar los programas de los cuatro primeros concursos es una manera fantástica de iniciar el año del 75 aniversario, y una gran noticia para la ciudad”, aseguró. Otro detalle curioso revelado por los programas son los repertorios musicales, que en 1952 y 1953 incluyeron sardanas de compositores locales como Nadal Puig y Domènec Cardenyes. La documentación también demuestra que Balaguer contaba ya entonces con varias colles locales, entre ellas Englantina y Rosa Blanca, organizadoras del concurso de 1953.

Legado Joan Mañé

El fondo Joan Mañé debe su nombre a Joan Mañé, capdanser de “Dolç Record”, una colla histórica del barrio de Sants de Barcelona. Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, Mañé reunió una valiosa colección de programas, carteles y materiales sardanistas. Las hijas de Joan Mañé han cedido recientemente este patrimonio al archivo de la Unió de Colles Sardanistes (UCS), para asegurar su conservación y acceso público a todo el fondo sardanista. El hallazgo no solo documenta los orígenes de los concursos de Balaguer, sino que también ofrece una mirada entrañable a la efervescencia cultural de una época. Imágenes de aquellos primeros programas —con tipografías y diseños de 1951— acompañarán las celebraciones de este aniversario tan significativo para la ciudad y para el mundo sardanista catalán.