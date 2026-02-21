Solo el 32% de los letrados usaron el catalán en el turno de oficio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Solo el 32,2% de los abogados leridanos inscritos en el turno de oficio participaron el año pasado en el plan de fomento del catalán. Son un total de 97 y cabe recordar que la inscripción al programa es voluntaria y los letrados que se acogen reciben un complemento de 25 euros por cada actuación desarrollada en catalán en el marco de la asistencia jurídica gratuita. A nivel de Catalunya, el Col·legi de l'Advocacia de Vic es el que tuvo mayor participación en el programa, con un 80% de los abogados del turno de oficio. El de Lleida ocupa la sexta posición. En el conjunto de Catalunya, el uso del catalán en las actuaciones de los abogados del turno de oficio creció en un 15% durante el último año, pasando de las 15.348 de 2024 a 17.666 de 2025.

Por otra parte, varios abogados leridanos se concentraron ayer al mediodía ante la sede del PSC para pedir una jubilación digna. Exigen una solución a la situación de quienes cotizan en mutualidades alternativas y reclaman su integración en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).