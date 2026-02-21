Viaje a la Roca dels Bous de hace 50.000 años con realidad virtual

¿Y si pudieras sentirte neandertal por un día? Esa es la propuesta de Roca dels Bous Immers, la nueva experiencia inmersiva del yacimiento arqueológico de Sant Llorenç de Montgai, que permite viajar 50.000 años atrás gracias a la inteligencia artificial y la realidad virtual. Con unas gafas interactivas, los visitantes se adentran en una recreación hiperrealista del entorno prehistórico para entender cómo vivían, cazaban y se organizaban los grupos neandertales que ocuparon este enclave pirenaico. Durante la visita, los participantes no solo observan: se convierten en protagonistas. Deben enfrentarse a varios retos (cocinar, hacer fuego o salvar a una persona), que ponen a prueba su ingenio y les acercan a las condiciones de vida del paleolítico. Esta es la iniciativa, que ofrece el Espai Orígens, se llevará a cabo los fines de semana de este mes y los de todo marzo, con tres tandas los sábados (11, 13 y 16 horas) y dos los domingos (11 y 13 horas). “El objetivo es ofrecer esta iniciativa virtual de manera permanente a partir de Semana Santa”, explicó la arqueóloga Susana Vega. Hasta entonces se hará una encuesta a los visitantes con el fin de detectar posibles mejoras y consolidar esta propuesta. La realidad virtual quiere complementar la visita al yacimiento y ofrecer una experiencia emocional y educativa para “viajar en el tiempo”, sin perder el contacto directo con el espacio real, las rocas, el paisaje y la historia que se esconden. El proyecto está impulsado por el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria de la UAB, que ya musealizó la Roca dels Bous, implantó el uso de pantallas táctiles, recursos digitales, códigos QR y las recreaciones en 3D.