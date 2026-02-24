El castillo de Miknasa será un hotel: acabados góticos y origen árabe, será eje de un proyecto turístico

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mequinensa ha acordado con la Fundación Endesa comprar el castillo de la localidad, una imponente fortaleza de origen árabe y acabados góticos que se levanta sobre el cerro que domina el pueblo y los dos embalses que anegan su término. El plan consiste en transformarlo en hotel y convertirlo en el eje de un programa de diversificación del turismo.

La negociación que han mantenido el consistorio y la fundación de la compañía ha reducido notablemente el precio del inmueble, cuya venta por 2,8 millones de euros había encomendado esta última unos meses antes a Solvia, la inmobiliaria de Banc Sabadell. Finalmente, la operación se cerrará por 1,9 millones.

El anuncio ofrecía la “oportunidad única de adquirir una joya histórica del siglo XIV en un entorno inigualable” como una “majestuosa propiedad”. En la práctica, se trata de una finca de 3.048 m2 de uso terciario y residencial, el castillo, más otra parcela de 432.115 m2 rodeada por la muralla que se extiende sobre la loma que dominaba el poble vell.

El edificio, cuyo origen se remonta al del torreón defensivo de la tribu bereber de los Miknasa, que acabaría dando nombre a Mequinensa, pasaría a Corona de Aragón en 1149 y, tras varias cesiones y herencias, al Condado de Urgell, el Señorío de Montcada, el Marquesado de Aitona y la casa de Medinaceli, para acabar como propiedad de Enher, la compañía eléctrica pública desde la que pasó a Endesa. Residencia privada desde 1959, fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en mayo de 2006. Desde 2017 se abre para visitas cuatro días al mes.

La residencia cuenta con 16 habitaciones y dispone de una cocina completamente equipada, por lo que su puesta en funcionamiento como hotel sería relativamente sencilla.

“Se trata de un emblema del pueblo, es de lo poco que queda de su historia junto con el poble vell. El resto se lo llevó el río”, explican fuentes municipales.

El proyecto consiste en situar el hotel, susceptible de acoger estancias turísticas y también jornadas de trabajo, como eje para potenciar nuevas actividades turísticas que amplíen y desestacionalicen las que se articulan en torno a la pesca del siluro y de la carpa, en línea con iniciativas recientes como la puesta en marcha de las rutas de geocaching.

Esa carpeta de actividades incluiría, a falta de que se vaya perfilando el programa, algunas líneas de trabajo que ya ha ido explorando el ayuntamiento, como las del recreacionismo y las rutas de memoria democrática, y otras menos trabajadas como las rutas en barco.