Acceso con tarjeta a la única isla para reciclaje

La única área de contenedores de residuos de Els Arcs ya solo permite el acceso con tarjeta. Se trata de una nueva prueba piloto del consell comarcal del Pla d’Urgell para mejorar la recogida selectiva, situada en el 48%, por debajo de los objetivos europeos del 55% en 2025 y el 60% en 2030. El coordinador de Medio Ambiente, Ramon Montserrat, explicó que en Els Arcs se han cerrado los contenedores de resto, orgánica y envases, que ahora se abren con una tarjeta vinculada a cada hogar. La medida se enmarca en la recogida individualizada y en la futura aplicación de tasas diferenciadas según el comportamiento de reciclaje. Montserrat remarcó que la fracción resto es la más cara y la que más penaliza, mientras que las selectivas generan retornos económicos. La actuación forma parte de una segunda fase de pruebas piloto en la que ya se ha implementado un área en Bell-lloc. El consell ya ensayó este sistema en Vilanova de Bellpuig, Sidamon y el Palau d’Anglesola, donde el funcionamiento se ha estabilizado y han mejorado los resultados.

La alcaldesa de Bellvís i Els Arcs, Sílvia Escalé, señaló que la existencia de una sola isla de contenedores facilitó escoger Els Arcs para la prueba. También confió en que el cierre reduzca los vertidos fuera de contenedor en una zona de paso con problemas de incivismo. Escalé destacó que se repartirán entre 120 y 130 tarjetas en este pueblo agregado a Bellvís, de algo más de setenta viviendas.