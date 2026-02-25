La alcaldesa de Tàrrega pierde la cuestión de confianza, pero el presupuesto puede quedar aprobado automáticamente el 26 de marzo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), ha perdido este miércoles la cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal de 2026. En el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento, la oposición —Junts per Tàrrega y la CUP— ha votado en contra de darle la confianza. Sólo han dado apoyo los seis concejales del equipo de gobierno, formado por ERC y el PSC, mientras que once concejales han votado en contra.

A pesar de este resultado, el presupuesto podría quedar aprobado automáticamente el 26 de marzo, siempre que en el plazo de un mes no se presente una moción de censura con un candidato alternativo que cuente con la mayoría absoluta del pleno (9 de los 17 concejales). Se trata de la primera vez en democracia que Tàrrega vota una cuestión de confianza.

Pijuan ha justificado la decisión porque “sin presupuesto, Tàrrega queda parada. No se puede llevar a cabo ninguna inversión, ni ninguna nueva contratación, ni se pueden dar subvenciones a las entidades”. La alcaldesa ha reconocido que “presentar una cuestión de confianza no ha sido una decisión fácil, pero sí muy arriesgada” y ha añadido que “asumo el riesgo porque Tàrrega no puede esperar”.

En cuanto al resultado, ha admitido que “era un escenario previsible, pero era un paso necesario para poder aprobar el presupuesto y la plantilla, básico para sacar adelante el gobierno municipal”. Finalmente, ha subrayado que “yo no me doblaré. Soy la alcaldesa de Tàrrega y haré todo los posible para gobernar la ciudad como se merece. Si me quieren sacar, que me saquen”.

La oposición ha anunciado el inicio de conversaciones para intentar construir una alternativa de gobierno. En este sentido, la portavoz de Junts per Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha afirmado que “el pleno ha retirado la confianza al gobierno y eso demuestra que este ciclo político está agotado”. Ha anunciado que su grupo ha iniciado conversaciones con la CUP “por responsabilidad, para explorar la posibilidad de llegar a acuerdos”. Perelló ha manifestado que “ahora toca construir una alternativa que garantice la gobernabilidad de Tàrrega”. En este sentido, ha recordado que últimamente ya han llegado a acuerdos con la CUP por las ordenanzas y las 35 horas semanales de los trabajadores municipales.

Según Perelló, “ha sido un error presentar un presupuesto sin tener garantías que saliera aprobado y plantear una cuestión de confianza que no ha modificado nada”.

Por su parte, la portavoz de la CUP, Laia Recasens, ha destacado que “desde que salimos del gobierno en julio, siempre hemos estado abiertas a negociar y llegar a acuerdos con todos los grupos para que Tàrrega pudiera seguir avanzando”. Ha lamentado que “el presupuesto presentado es unilateral porque el gobierno no ha querido negociar, una tercera opción posible más allá de gobernar sin apoyo, en solitario e imponiendo”.

Finalmente, la portavoz del PSC, Laura Tejero, ha defendido que “nuestra intención es sacar Tàrrega adelante”.