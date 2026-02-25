Bellpuig estrena la recogida selectiva de todos los residuos puerta a puerta

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Bellpuig inició ayer la recogida selectiva puerta a puerta. Lo hizo con la orgánica y el papel y cartón. El alcalde, Jordi Estiarte, destacó que “es un proyecto de mandato para mejorar los niveles de reciclaje, una asignatura pendiente (el índice es de un 41,7%)”, y aseguró que “confiamos plenamente con la ciudadanía de Bellpuig, como ha quedado demostrado con la buena respuesta en el primer día, con muchos cubos en la calle”.

Con la puesta en marcha de la recogida domiciliaria en Bellpuig, todo el Urgell dispone de este modelo de reciclaje. La mayoría recogen solo dos fracciones, mientras que Bellpuig lo hace de las cinco, igual que Verdú.