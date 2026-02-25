SEGRE

RECICLAJE

Bellpuig estrena la recogida selectiva de todos los residuos puerta a puerta

La recogida domiciliaria comenzó anoche con las fracciones de orgánica y papel y cartón. - LAIA PEDRÓS

La recogida domiciliaria comenzó anoche con las fracciones de orgánica y papel y cartón. - LAIA PEDRÓS

Publicado por
Laia Pedrós

Creado:

Actualizado:

En:

Bellpuig inició ayer la recogida selectiva puerta a puerta. Lo hizo con la orgánica y el papel y cartón. El alcalde, Jordi Estiarte, destacó que “es un proyecto de mandato para mejorar los niveles de reciclaje, una asignatura pendiente (el índice es de un 41,7%)”, y aseguró que “confiamos plenamente con la ciudadanía de Bellpuig, como ha quedado demostrado con la buena respuesta en el primer día, con muchos cubos en la calle”.

Con la puesta en marcha de la recogida domiciliaria en Bellpuig, todo el Urgell dispone de este modelo de reciclaje. La mayoría recogen solo dos fracciones, mientras que Bellpuig lo hace de las cinco, igual que Verdú.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking