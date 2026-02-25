Endesa corta la luz a siete viviendas del bloque con okupas de Juneda

La calle Font del Gat de Juneda, y los pisos okupados, a la izquierda de color amarillo. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Técnicos de Endesa acompañados por dotaciones de Mossos procedieron ayer a cortar el suministro eléctrico en siete viviendas del bloque con okupas de la calle Font del Gat de Juneda que se habían conectado a la red sin permisos. Son la mitad de los pisos del edificio y representan una energía defraudada de 88.147 kW, el equivalente al consumo de 25 viviendas en un año, según fuentes de la compañía. Vecinos de esta calle se han quejado reiteradamente por ruidos e incivismo en dos de los pisos , okupados por dos familias que llegaron de Valencia hace más de dos semanas.

Afirman que ponen música alta de madrugada y pinchan tanto la luz como el agua. Esta última conexión sin permiso provoca goteras en las paredes y humedades y charcos en el parking (ver SEGRE de ayer).

La Sareb tiene en esta calle una veintena de viviendas en propiedad, la mayoría arrendadas y alguna en alquiler social, “aunque sí hemos detectado casos de okupación irregular”, indicaron responsables de la firma. En estos momentos, está recopilando información, ya que la situación “es compleja”, señalaron las mismas fuentes.

Por su parte, el alcalde, Antoni Villas (Impulsem Lleida), aseguró que tiene conocimiento de la situación. Afirmó que ya han tenido reuniones con los vecinos y que prevé convocar otra en breve para analizar sus reclamaciones. Sin embargo, aseguró que “en el ayuntamiento estamos atados de manos y no podemos adoptar ninguna resolución, puesto que corresponde a la Sareb”. Remarcó que “lo más lógico es que se dejara actuar al consistorio, que es el que vive los problemas”.

Villas explicó que la “convivencia era más o menos tranquila hasta que han llegado estas dos nuevas familias que alteran el orden público constantemente”, puntualizó. “Hemos explicado la problemática a los Mossos d’Esquadra y ellos nos han aconsejado que pongamos todas las denuncias posibles, tanto el consistorio como los vecinos afectados por el incivismo”, concluyó.

No obstante, los vecinos temen que la situación pueda alargarse años, como sucedió en Les Borges Blanques con el bloque de pisos de la calle Santiago Rusiñol hasta que fue desalojado el pasado mes de diciembre.