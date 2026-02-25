Ferrocarrils releva a Renfe en otoño en la línea de Manresa con 3 trenes más

El Consell Executiu ratificó ayer que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) releve a Renfe en la línea ferroviaria de Manresa (RL3 y RL4) a partir del otoño y asuma la explotación de 14 de sus estaciones, 9 de ellas en Lleida. FGC será el principal operador de las Rodalies leridanas y solo la línea de la costa seguirá en manos de la operadora estatal.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) operará a partir de otoño las líneas RL3 entre Lleida y Cervera y RL4 entre la capital del Segrià y Terrassa. Así lo avanzó ayer la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que ratificó el acuerdo para que la operadora asuma la explotación comercial de estas líneas a cargo de su filial FGC Rail, además de la explotación y gestión de las 14 estaciones, propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y donde FGC será el único operador. Todo ello, llega después del último mes de caos ferroviario en Catalunya.

El nuevo servicio ofrecerá 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera: las de la RL3 pasarán de 6 a 9 con tres trenes más. A estas se sumarán las 5 de la RL4 cuyo trayecto continua hasta Terrassa. Los nuevos trenes con los que se operará el servicio está previsto que lleguen en abril. Uno de ellos ya está haciendo trayectos de homologación desde enero.

En cuanto a las estaciones, ya se ha iniciado el trámite para formalizar la cesión de la explotación con Adif, titular de estas instalaciones y del resto de la infraestructura de la línea. Esto implicará trabajos para reformar las estaciones y adaptarlas de forma similar a las de la línea de Lleida-La Pobla. Está previsto mejorar la seguridad, la instalación de equipos y sistemas de información al pasajero en tiempo real, de equipos de venta de billetes, además de trabajos en los edificios u obra civil. Se trata de las estaciones de Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, en la demarcación de Lleida, y les de Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra y Rajadell, en la Anoia y el Bages.

Paneque destacó que está transición representa “un salto cualitativo y cuantitativo” en el servicio ferroviario, consolidando a FGC como principal operador en la demarcación, salvo las líneas de la costa R13 y R14, que seguirán en manos de Renfe. En la línea de Lleida-La Pobla de Segur, Ferrocarrils de la Generalitat ofrece de 10 a 12 circulaciones diarias entre Lleida y Balaguer.

En el tramo leridano se renovarán nueve estaciones

De las nueve estaciones de la línea de Manresa en la demarcación de Lleida, la mayoría no disponen de personal de atención al usuario ni hay venta de billetes o máquina expendedora, y los títulos de viaje deben adquirirse a bordo del tren a través del interventor. Solo hay venta de billetes de manera presencial en Cervera, y en Tàrrega hay máquina. Muchas tienen desperfectos y pintadas y no están arregladas, con elementos rotos o desfasados, e incluso cerradas, como es el caso de Mollerussa. Algunas de estas instalaciones solo son apeaderos sin un edificio.La actualización del Plan de Negocio de FGC Rail, ratificado ayer por el Govern, define los ingresos y costes de operación y las inversiones a realizar, que se incrementan respecto a las previstas para las nuevas necesidades de la adecuación de las estaciones de viajeros y la necesidad de implantar el nuevo sistema de señalización y control de velocidad ERTMS-2 (sistema europeo de gestión de Tráfico Ferroviario). Principalmente, los trabajos consistirán en mejorar las estaciones, su funcionalidad, seguridad y con equipos y sistemas de información a los pasajeros en tiempo real y de venta de billetes equiparables con los de la línea de Lleida-La Pobla de Segur.