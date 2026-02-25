El Govern impulsa una nueva planta solar en la comunidad de regantes del Segrià Sur, en Llardecans

La nueva planta solar de 276 kWp en la estación de bombeo EB-3 del regadío del Segrià Sur, en el término municipal de Llardecans.Govern de la Generalitat

El departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha finalizado la instalación de una nueva planta fotovoltaica de 276 kWp en la estación de bombeo EB-3 de la Comunidad de Regantes de Segrià Sur, en el término municipal de Llardecans. Según el Govern, representa un nuevo paso en la transición energética del sector agrario y en la reducción de los costes de riego.

Las obras se enmarcan en la operación de “Mejora de la eficiencia energética a través del uso de energías renovables por parte de las comunidades de usuarios titulares de infraestructuras de regadíos”, integrada en el Programa del FEDER de Cataluña 2021-2027, que cuenta con un presupuesto global de 17,09 millones de euros y un cofinanciamiento de 5,87 millones de euros.

La nueva planta ha supuesto una inversión de 438.984,79 euros. La Comunidad de Regantes, por su parte, ejecutará actuaciones complementarias aportando el 15% de este importe, de acuerdo con la financiación establecida en la legislación en materia de aguas de Catalunya.

La Comunidad de Regantes gestiona 6.189 hectáreas de los municipios de Almatret, Llardecans, Maials, Seròs y Torrebesses, a partir de la captación de agua del embalse de Riba-roja, donde se ubica la estación de bombeo EB-0, y su distribución a través de tres estaciones de bombeo (EB-1, EB-2 y EB-3) y cinco balsas de regulación.

Esta es la tercera instalación fotovoltaica en el sistema de riego de la Comunidad de Regantes, que impulsó una primera planta de 523 kWp en 2019. En 2023, el Departamento ejecutó una segunda, de 527,5 kWp, en la estación de bombeo EB-2 del término municipal de Seròs.