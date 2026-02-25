El Parlament aprueba por lectura única la ley sobre el reconocimiento de la singularidad del Aran

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles por lectura única la ley sobre el reconocimiento de la Val d'Aran. A propuesta de los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, el texto acuerda, entre otros, un refuerzo del papel del Parlament como garante del autogobierno aranés. En este sentido, se quiere garantizar que el reconocimiento legal de la singularidad del Aran no quede meramente declarativo, sino que tenga una aplicación práctica y efectiva dentro del marco normativo catalán, contribuyendo así a la consolidación de su autogobierno y al fortalecimiento de su personalidad institucional propia. Se ha votado por 109 votos a favor de los grupos que han presentado la propuesta y Aliança Catalana, 11 en contra de Vox y 15 abstenciones del PP.

No tener presupuestos condiciona un acuerdo con el gobierno aranés

El secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con el Aran, Xavier Amor, ha afirmado que "es una semana muy importante para el Aran" porque "se ha reforzado la singularidad del Aran", se ha "dotado de más garantías jurídicas" y "se ha reforzado de autogobierno".

Amor también ha destacado el principio de acuerdo por el fondo incondicional de recursos y ha explicado que se trata de cómo dotar las competencias que están delegadas al Aran y como se ponen bastantes recursos para poder hacer frente. El secretario de Gobiernos Locales ha dicho que con la aprobación del proyecto de presupuestos se verá "cuáles son las voluntades políticas que tiene este gobierno ante situaciones como la del Aran" y ha reconocido que "no tener presupuestos dificulta mucho poder llegar y poder tener cerrado este acuerdo" refiriéndose con el acuerdo de presupuestos con el Aran. Amor ha explicado que "este acuerdo se cerrará en una bilateral que justo será el mes que viene".