Piden 14 años para el acusado de quemar a su pareja en Artesa de Segre

La Fiscalía solicita una condena de 14 años de prisión y otros seis de libertad vigilada para un hombre de 42 años de nacionalidad portuguesa acusado de quemar a su pareja cuando dormía en Artesa de Segre el 28 de noviembre de 2022. El Ministerio Público le acusa de un delito de asesinato en grado de tentativa y pide que indemnice a la víctima, originaria de Agramunt y que resultó gravemente herida, con 120.000 euros. El juicio se celebrará el 5 de marzo en la Audiencia.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada en un piso de la plaza Major. Según el Ministerio Público, el acusado arrojó un líquido inflamable y prendió fuego a su pareja cuando esta dormía en el sofá y le dijo “yo voy a la cárcel per tú no verás la luz del sol nunca más”. Según la instrucción del caso, la mujer explicó que sobre las 23.00 horas del domingo 27 de noviembre el acusado entró en casa y le registró el bolso para cogerle dinero para comprar drogas, se marchó y ella se fue a dormir. Más tarde, vio que su pareja volvió al piso, movió la nevera para ponerla detrás de la puerta y notó cómo le tiró un líquido en la cara mientras le decía “esto no se enciende, hija de puta, te voy a matar”. La víctima dijo que creía que le había tirado aceite de romero y que, al ver que no prendía, le lanzó acetona a la cara mientras le gritaba que “ahora sí que vas a morir, ahora voy a quemarlo todo”. Declaró que la cogió por el cuello e intentó ahogarla. Finalmente la cogió y le dijo: “vámonos que yo también me estoy quemando”. La mujer sufrió quemaduras en el 18% de su cuerpo. La Fiscalía también solicita que no pueda acercarse a la víctima durante 20 años y que cuando cumpla tres cuartas partes de la condena sea expulsado del país durante una década.