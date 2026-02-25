Rescatan peces en La Pobla por las obras de la pasarela fluvial

Efectivos de los agentes rurales durante el rescate de peces que efectuaron en el río Flamisell. - AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR

Efectivos de los Agentes Rurales recorrieron ayer el curso del río Flamisell a su paso por La Pobla de Segur para llevar a cabo el rescate de los peces que lo habitan, ante el inicio de las obras de la nueva pasarela peatonal de la localidad, que conectará el paseo 1 d'Octubre con el Parc dels Raiers. Esta actuación forma parte del plan de sostenibilidad turística del municipio, supone una inversión de más de 350.000 euros y fue subvencionada en 2022 con 2,1 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE.

El alcalde de La Pobla, Marc Baró, explicó que los trabajos para instalar las tres pilonas de hormigón sobre las que descansará la pasarela avanzaban sin complicaciones, y que en los próximos días ya serán una realidad. Para completar las obras habrá que esperar a la llegada de la estructura prefabricada de la pasarela y su posterior montaje.

Este paso fluvial formará parte de la ruta cicloturista La Ruta dels Llacs entre Lleida y La Pobla, y permitirá alargarla hacia el norte siguiendo el cauce del Noguera Pallaresa hasta llegar al estrecho de Collegats y al Pallars Sobirà.