Retiran una treintena de bicicletas abandonadas en calles de la ciudad

La policía local de Mollerussa, con el apoyo de la brigada municipal, ha llevado a cabo una nueva actuación para retirar bicicletas en estado de abandono en distintos puntos del municipio, después de la que ya se realizó a finales de agosto del año pasado. En esta ocasión, se han retirado una treintena de bicicletas que llevaban semanas ocupando la vía pública sin ningún uso aparente o bien obstaculizando la movilidad de los peatones. La actuación se ha desarrollado principalmente en espacios como las plazas del Ajuntament y la Pla d’Urgell, las calles Ferrer i Busquets y Ferran Puig y Urgell, así como en la zona de la estación de tren. Muchas de estas bicicletas presentaban un deterioro evidente, con ausencia de piezas como ruedas o cadenas, y estaban sujetas al mobiliario urbano, como farolas, árboles o señales de tráfico. Las bicicletas retiradas se han trasladado al depósito municipal. Las personas propietarias que puedan acreditar su titularidad podrán recuperarlas.