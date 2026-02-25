Una multinacional danesa proyecta diez molinos de viento de 200 metros de altura en dos términos municipales de Lleida

La multinacional danesa Orsted proyecta construir en el sur del Segrià una decena de molinos de viento de 200 metros de altura. Estarán distribuidos entre los términos municipales de Maials y Llardecans y serán los más potentes previstos hasta ahora en la provincia, con 6,8 megavatios (MW) cada uno. Hasta ahora se habían planteado en Lleida aerogeneradores de un tamaño similar, pero nunca antes habían alcanzado esta potencia en las comarcas leridanas y muy pocos la superan en el resto de Catalunya y España.

El tamaño de estos molinos de viento contrasta con los primeros instalados en Lleida hace casi dos décadas, de poco más de 110 metros de altura. Su tamaño ha ido en aumento desde entonces, pero los mayores construidos hasta la fecha en las comarcas leridanas no superan los 150 metros. Por su parte, los diez proyectados en Maials y Llardecans conformarán el parque eólico denominado Pinat, con una potencia de 68 MW. Su tramitación corresponderá al Estado, al superar el umbral de los 50 MW.

Este nuevo parque eólico se encuentra en los primeros pasos de su tramitación ambiental ante el ministerio de Transición Ecológica. Está previsto en suelo rústico a unos dos kilómetros del pueblo de Maials, a unos tres kilómetros del lnúcleo urbano de Llardecans y a unos 6,8 kilómetros de los de Torrebesses y Sarroca de Lleida, según documentos del proyecto. Evacuará la energía que generen los molinos a través de una línea de muy alta tensión (MAT) de 400 kV que estará soterrada y concluirá en la subestación eléctrica de Maials.

El traslado de piezas para los aerogeneradores y la maquinaria necesaria para instalarlas “requerirá hacer mejoras en la red de comunicaciones” por parte del promotor. Así lo afirma el proyecto, que apunta a intervenciones en “carreteras locales y comarcales”. Esto, a su vez, “contribuirá a complementar la infraestructura de defensa contra incendios forestales”.

Solo tres proyectos en tramitación para parques eólicos en Tarragona superan en Catalunya la potencia de los molinos de viento previstos en Lleida, al superar los 7 MW por cada molino. El parque eólico de Pinat es el primero que ha iniciado su tramitación en Lleida en más de dos años. Durante este periodo, numerosos proyectos para nuevos aerogeneradores han estado en tramitación ante el Estado y la Generalitat, sin que ninguno haya conseguido completarla hasta la fecha.