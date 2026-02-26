Actuaciones para conservar la iglesia de Sant Pere

La iglesia de Sant Pere, en la que se invertirán más de 53.000 euros. - A.A.

El ayuntamiento de Alcanó impulsará una actuación de conservación y mantenimiento en la iglesia de Sant Pere con el objetivo de garantizar su estabilidad, seguridad y preservación patrimonial, según fuentes municipales. El proyecto prevé actuaciones para mejorar el estado de los muros y la cubierta, incluyendo la impermeabilización de los tejados y fachadas para evitar filtraciones de agua, así como la reparación de coronaciones y contrafuertes, el rejuntado de zonas degradadas con materiales compatibles con la construcción original. También se llevarán a cabo medidas para reducir las humedades y se procederá a la reparación de los acabados interiores más degradados, la renovación de rebozados y pinturas y otros elementos afectados por la humedad.

La actuación cuenta con una subvención de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) y del Institut d’Estudis Ilerdensc (IEI) y tienen un presupuesto total que asciende a 53.268 euros, según las mismas fuentes.

La estructura del edificio religioso no peligra si se van haciendo actuaciones de consolidación y reparación continuas, indicaron responsables del consistorio.