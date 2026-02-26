Acusados de contrabando de angulas vivas de Tàrrega a Asia

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita condenas de hasta siete años y tres meses de prisión para siete supuestos miembros de un grupo criminal acusado de contrabando de angulas vivas que operaba desde Tàrrega. Hace dos años les incautaron unos 191 kilos de esta especie amenazada por un valor de 813.000 euros cuyo destino eran países asiáticos. Seis de los siete investigados llevan dos años encarcelados preventivamente y ayer la Audiencia de Lleida acogió una vista para decidir si prorroga su privación de libertad o aplica otras medidas, como solicitaron las defensas. El Ministerio Público solicitó que sigan en prisión al considerar que hay riesgo de fuga y así se garantiza su presencia en el juicio, que tendrá lugar los días 1 y 2 de julio.

Los investigados supuestamente adquirían las angulas en Portugal, las transportaban hasta una nave en Tàrrega y, posteriormente, las empaquetaban en El Prat de Llobregat como si fuera otro producto y las exportaban a países asiáticos obteniendo un gran beneficio. Están imputados por delitos de contrabando, tráfico de especies protegidas y organización criminal.