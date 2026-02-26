Ayuda del Fons Nuclear para sacar la cooperativa del centro de la localidad

La cooperativa de El Cogul tendrá nuevas instalaciones, ya que la sede actual, en el centro de la localidad, ha quedado obsoleta para las previsiones de crecimiento de la entidad. Además, al ser un edificio antiguo no cumple con la normativa de accesibilidad y seguridad y el espacio está mal aprovechado. Para ello cuenta con una subvención de Govern de 1,3 millones de euros en el marco de las ayudas de los Fondos de Transición Nuclear al sector privado, según explicó su presidente, Gerard Martí.

La construcción de la cooperativa se remonta a la creación del Sindicato Agrícola “Societat del Progrés” en el año 1919. Este sindicato perduró hasta la Guerra Civil (1936-1939) y en 1950, pasada la posguerra, se permitió su nueva apertura. Según Martí, la idea es habilitar una zona de recepción de la materia prima, las olivas, más operativa con zona de descarga, una envasadora y una tienda. Además, la nueva nave estará preparada para la construcción de un molino donde se pueda producir aceite. En la actualidad, para elaborar el Oli Rupestre, la marca local, las olivas se prensan en las cooperativas de Maials, principalmente, y de El Soleràs en algunas ocasiones. “La previsión es contar con nuestras propias instalaciones”, explicó Martí. En la actual campaña se han llegado a recoger hasta un millón de kilos de olivas en fincas de secano, “una cifra que esperamos aumentar con la puesta en riego de nuevas hectáreas de la zona dentro del Segarra-Garrigues”, señaló Martí. La cooperativa está dentro de la DO Garrigues. La previsión es que el terreno donde se levantará la coooperativa pueda comenzar a prepararse este verano, aunque antes será preciso adecuar el proyecto previsto en las afueras a la construcción de la carretera de Castelldans a Torrebesses, que se integra dentro del Eix de Les Garrigues “ya que se han de respetar las distancias”, remarcó. “No obstante, habrá que agilizar las obras para adaptarse a los plazos y que el nuevo equipamiento esté listo lo antes posible”, dijo. El Cogul está en el área de afectación de la central nuclear de Ascó, lo que justifica la concesión de esta ayuda.