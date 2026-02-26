La C-28 estará cerrada hasta la próxima semana entre el alto del puerto de la Bonaigua y Baqueira por un desprendimiento

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El tramo de una pared de la carretera C-28, entre la población de Baqueira y el alto del Puerto de la Bonaigua, cedió anoche provocando el cierre total de la vía. Se trata de unos 60 metros de muro de largo por ocho de altura, incluyendo tanto el tramo afectado como las zonas adyacentes donde se ha detectado movilización de bloques. Con respecto al tráfico, está previsto mantener la carretera cortada entre Baqueira y el alto del puerto hasta que la zona esté asegurada y se pueda habilitar un paso alternativo con seguridad. Territorio prevé poder abrir el paso alternativo durante la próxima semana.

Afectaciones a la circulación

Con respecto a los esquiadores que quieran ir a la estación de Baqueira Beret, los que lleguen por el Pallars pueden acceder a los parkings de la Peülla o de Bonaigua. Los que lleguen por la Val d'Aran, se tendrán que quedar en Baqueira o ir hasta Beret. La afectación es para las personas que tienen que ir del Pallars Sobirà a la Val d'Aran, o al revés, que tendrán que dar la vuelta por el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça, aumentando considerablemente el tiempo del trayecto.

Los letreros luminosos que hay en la Pobla de Segur, Sort, Esterri d'Àneu y comienzo de la Bonaigua indican que el puerto está cerrado, pero son muchos los conductores que se plantan hasta el alto del puerto donde tienen que girar porque no pueden pasar. Una máquina quitanieves parada en medio de la vía y una montaña de nieve evita el paso de curiosos o despistados. Son bastante los conductores que llegan hasta este punto haciendo caso omiso de los letreros luminosos que indican que el puerto está cerrado. Lo mismo pasa en la salida de Baqueira.