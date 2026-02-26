El Institut Mollerussa impartirá un ciclo de FP sobre agroindustria

El Institut Mollerussa, en la capital del Pla d'Urgell, impartirá el próximo curso 2026-2027 un ciclo medio de Formación Profesional (FP) dual intensiva orientado al sector agroalimentario y a la elaboración de productos alimentarios. La iniciativa responde a la demanda empresarial de profesionales cualificados en una comarca donde más del 20% de la población (28.000 habitantes) trabaja en esta industria, lo que representa entre 5.000 y 7.000 empleos directos.

El proceso de creación del ciclo formativo se ha completado en apenas tres meses y destaca como ejemplo de colaboración público-privada entre el tejido productivo del territorio y la Generalitat. El secretario de FP, Francesc Roca, apuntó que ajustar la formación a las demandas del territorio genera beneficios para todos los implicados. “Cuando los ciclos responden a sectores con demanda real aumentan las posibilidades de inserción laboral. Además, las empresas encuentran profesionales cualificados que el mercado requiere de forma inmediata”, dijo ayer en la presentación del ciclo en Lleida. Asimismo, el presidente de la Asociación Empresarial del Pla d’Urgell, Agrupem, Joan Caba, señaló que hasta ahora no se había puesto en valor la formación adecuada para el personal necesario en las líneas productivas”, dijo. “Hay que popularizar estos empleos entre jóvenes para retener talento local”

Los contenidos de la nueva formación girarán en torno a las materias primas en la industria alimentaria, los tratamientos de conservación y procesamientos, tecnología de procesos, la venta y comercialización de productos y las operaciones y control de almacén, además de mantenimiento de equipos mecánicos y técnicos de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos. Se trata de perfiles que las empresas del sector han solicitado. Son firmas (entre 50 y 100) que abarcan desde producción primaria hasta de gamas procesadas con fuerte exportación y valor añadido, como la Cooperativa d’Ivars (piensos), Nufri (zumos), Grupo Jorge (cárnica), Cotecnica o Argal, entre otras. Se estima que con este ciclo se puedan crear entre 100 y 150 nuevos empleos anuales del sector agroalimentario.