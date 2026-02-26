El Parlament avala al Conselh como algo más que una corporación local

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Parlament de Catalunya aprobó ayer la ley sobre el Reconocimiento de la Val d’Aran, que garantiza que el reconocimiento legal de su singularidad tenga una aplicación práctica y efectiva dentro del marco normativo catalán. La Síndica de Aran, Maria Vergés, explicó que el de ayer fue un “día histórico”, ya que la aprobación de esta ley supone que la Val y su máxima institución, el Conselh Generau, dejen de ser asimilados jurídica y administrativamente a una administración local, hecho que contradice el mandato del Estatut y de la ley de Régimen Especial de la Val d’Aran.

De esta manera, a pesar de que la Val y el Conselh contaban ya con un reconocimiento claro, el ser asimilados con entes locales ordinarios, aplicando automáticamente la normativa definida para el ámbito municipal, comportaba graves problemas en su funcionamiento institucional, régimen presupuestario, gestión económica y ejercicio de sus competencias. En este sentido, Vergés insistió en que “hemos hecho el paso definitivo para que el reconocimiento de la singularidad aranesa sea útil de verdad para nuestra ciudadanía y consolide la autonomía política de Aran y, por lo tanto, la garantía de los servicios públicos en nuestro territorio”.

El presupuesto, pendiente de las cuentas catalanas

La Síndica d'Aran, Maria Vergés, anunció que el acuerdo de financiación entre el Conselh Generau y la Generalitat está muy perfilado, y que la cifra final será cercana a los 43 millones de euros, con un incremento de más de 4 millones respecto a la financiación actual, a la espera de terminar de acordar las cuestiones relacionadas con la participación en los tributos de la Generalitat. Sin embargo, este acuerdo depende de que el Govern logre aprobar sus cuentas, por lo que Vergés llamó a la responsabilidad de los grupos parlamentarios catalanes para que Catalunya apruebe sus presupuestos.Por su parte, el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor, afirmó que “es una semana muy importante para la Val” porque se ha reforzado su singularidad y se le ha “dotado de más garantías jurídicas”, pero reconoció que “no tener presupuestos dificulta mucho cerrar” el pacto por los presupuestos araneses.