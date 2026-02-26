El Remember Festival del aeropuerto, en Torrefarrera

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Torrefarrera acogerá próximamente el Airport Remember Festival, una propuesta centrada en la música electrónica de las décadas de los 90 y 2000 que recupera el espíritu de las antiguas ediciones de Airport Festival. La primera edición se celebró en el aeropuerto de Alguaire en 2023 con gran éxito de público y la de 2024 se tuvo que suspender debido a un fuerte vendaval que obligó a devolver el importe de las entradas. Ahora se celebrará en Torrefarrera en una nueva etapa y con un formato adaptado apostando por un modelo diurno integrado en los espacios que ofrece la localidad. El festival comenzará a las 18.00 horas en formato vespertino y se alargará hasta la 4 de la madrugada del domingo, siguiendo la dinámica de otros festivales europeos, según la organización. El cartel incluirá 20 actuaciones y un gran despliegue visual con artistas destacados como Kate Ryan, referente internacional de la escena del dance de los años 2000. El aforo máximo previsto es de 3.500 personas. La organización desplegará un amplio dispositivo de seguridad, control de los accesos y limpieza, así como una gran zona de estacionamiento habilitada para facilitar la entrada y salida de visitantes.

El festival contará con dos escenarios, uno ubicado en el pabellón municipal y otro en el exterior, así como un área de restauración con foodtrucks y un espacio chill out para ofrecer diversos ambientes a los asistentes. La Associació de Joves Lo Jovent colaborará con la organización, conjuntamente con el ayuntamiento. Fruto de esta colaboración se ha conseguido una oferta bonificada para los vecinos de la localidad. Tanto la organización como el consistorio valorarán el impacto y el encaje del festival una vez finalizado, con la intención de garantizar su continuidad. De este modo Torrefarrera refuerza su propuesta por los eventos culturales y musicales de calidad.