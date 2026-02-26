Jardins Castelló ultima la apertura de su centro de día

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La residencia Jardins Castelló de Mollerussa ha cumplido su primer mes de funcionamiento con 24 personas residentes. Según la gerente asistencial, Marta Mitjana, el arranque ha sido positivo y la próxima semana empezarán a incorporarse usuarios del centro de día. El espacio apuesta por un modelo de atención centrada en la persona, con unidades de convivencia de 18 plazas para favorecer un entorno más cercano y personalizado. En la actualidad hay dos unidades activas, y la previsión es seguir desplegando la estructura de forma progresiva. Mitjana remarcó que Jardins Castelló es un centro libre de sujeciones físicas y farmacológicas, con medidas adaptadas para minimizar riesgos. La residencia ha iniciado los trámites de acreditación para optar a plazas públicas y ha solicitado 80 de residencia y 30 de centro de día. Hasta que llegue la resolución, el centro confía en que pueda activarse la prestación económica vinculada para ayudar a financiar plazas privadas. El alcalde, Marc Solsona, celebró la apertura de Jardins Castelló y lo definió como una respuesta a una necesidad histórica de la ciudad.