Una mujer herida grave en un accidente en Corbins en la retención por una colisión anterior

Una mujer ha resultado herida grave este jueves por la mañana en un accidente múltiple en la C-12 en Corbins y ha sido evacuada por el SEM al hospital Arnau de Vilanova. Se trata de un choque por alcance que se ha producido en las retenciones por un siniestro anterior y en el que se han visto implicados tres turismos y un todo terreno. En el accidente original que ha provocado las colas han chocado dos vehículos cerca de la Escola Alba y ninguna persona ha resultado herida.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del primer choque entre dos vehículos a las 07.39 horas, desde el punto kilométrico 148,4, y del del segundo –con los cuatro coches implicados y la herida grave– a las 07.47 h, desde el kilómetro 149,2.