Nueva marca para el turismo

El ayuntamiento de Seròs presentó ayer su nueva marca turística, Seròs, entre terres, que tiene como objetivo relanzar la localidad como destino turístico de referencia en la comarca. El objetivo es desestacionalizar la oferta promoviendo actividades y valores durante todo el año, más allá de la floración de los árboles frutales, la fruta dulce y de calidad, las fiestas populares, el patrimonio histórico y cultura y la producción de aceite, según explicó el concejal de Turismo, Gerard Plaza.

Jose Luis Cunillera, de la agencia OMA, responsable de la imagen gráfica de la nueva marca, indicó que Seròs, entre terres es un concepto que quiere captar la esencia de la localidad, ubicada entre paisajes de secano y regadío, entre el campo y la montaña. Una propuesta que resalta la diversidad del entorno natural y cultural del pueblo con el objetivo de hacerlo destacar como un destino único y auténtico a descubrir.

Además de la nueva marca, el ayuntamiento anunció el programa de la Floració 2026, que tendrá lugar de este sábado al 22 de marzo. Durante este periodo se podrá disfrutar de varias actividades pensadas para todos los públicos como visitas guiadas por los campos floridos, rutas en bicicleta eléctrica o una degustación de vino entre árboles floridos. Además, se llevará a cabo las VI edición de la Marxa BTT Montmaneu494 y un recital de música Camins de Fada en el monasterio de Avinganya. También se podrá participar en una sesión de yoga en el yacimiento de Bovalara cargo de Digna Pena. El ayuntamiento ha habilitado la dirección www.florseros.com para hacer reservas y consultar horarios y actividades.

Seròs se suma así a varias poblaciones del Segrià y Les Garrigues que también aprovechan la floración como reclamo turístico durante todo el mes de marzo.

Ruta de 8 km para disfrutar de la belleza del paisaje

Maials acogerá este domingo 1 de marzo una nueva edición de Maials en Flor, una jornada que combina naturaleza, cultura y gastronomía y tiene como fin poner en valor el trabajo del campo coincidiendo con la floración de almendros y árboles frutales. La actividad principal será una caminata por una ruta de unos 8 kilómetros entre frutales.

Vermut entre almendros en Castelldans

El ayuntamiento de Castelldans se suma a las actividades para promocionar los campos floridos y el próximo 15 de marzo organiza una caminata y vermut entre almendros floridos por la petita california, según el consistorio. Se saldrá de la plaza Catalunya y se harán dos recorridos uno más largo y otro más largo. A las 11 se distribuirán refrigerios y a las 12.30 se prevé la llegada de nuevo a la plaza donde habrá una actuación infantil.