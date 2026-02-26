Nueva planta solar y la cuarta se hará en marzo

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricutltura ha finalizado la instalación de una nueva planta fotovoltaica de 276 kWp en la estación de bombeo de la comunidad de regantes del Segrià Sud situada en el municipio de Llardecans, según explicó su presidente Joan Sabaté. Representa un nuevo paso en la transición energética del sector agrario y en la reducción del coste en energía electrica del riego. Esta nueva planta ha costado 438.984 euros, Por su parte, los regantes llevarán a cabo actuaciones complementarias aportando el 15% de este importe, según el acuerdo con la Generalitat.

Esta es la tercera instalación fotovoltaica del sistema. La primera se implantó en 2019 y en 2023 se ejecutó una segunda en la estación de bombeo de Seròs. Quedará por construir una cuarta localizada también es este municipio del Baix Segre que se comenzará el próximo mes de marzo y tiene que estar lista en octubre de este año, explicó Sabaté.

Las obras fueron entregadas el pasado día 16 de este mes y se enmarcan dentro de las intervenciones para la mejora de la eficiencia energética a través de usos de energías renovables por las comunidades titulares de infraestructuras de regadío. Este proyecto se integra en el programa del Feder de Catalunya para los años 2021 hasta el 2017 que tiene un presupuesto total de 17 millones y una cofinanciación de 5,87 millones, según la conselleria de Agricultura.

La comunidad de regantes del Segrià Sud abarca un total de 6.189 hectáreas de los municipios de Almatret, Llardecans, Maials, Seròs y Torrebesses y tiene la captación en el Ebro, en concreto, en el embalse de Riba-roja donde se ubica la estación de bombeo. Cuenta con cinco balsas de regulación para abastecer toda la extensión del riego por goteo.

Queda pendiente la ampliación de su superficie con 2.500 hectáreas más ahora de secano que no será posible incluir hasta que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) redacte un nuevo plan de cuenca y defina los nuevos riegos a partir de 2027.