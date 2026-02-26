Promoción dentro de España en Floración

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, participó el lunes como ponente en la jornada técnica sobre desarrollo rural, turismo y floración Mula Flor2026. Donde nace la primavera, celebrada en Mula, Murcia. Pujol intervino en la mesa redonda España en Floración, en la que se compartieron experiencias y buenas prácticas en torno al impulso del turismo natural y la dinamización económica de los pueblos rurales a través de los paisajes en flor. Ambos municipios forman parte del Tour España de Flor en Flor y del proyecto España en Floración, destinado a promover la cooperación entre municipios que tienen floración como motor de desarrollo. Aitona celebrará en marzo el tercer foro Floración, motor de desarrollo rural. El municipio ha adelantado a este sábado, 28 de febrero, la campaña del Fruiturisme, que se alargará hasta finales de marzo.