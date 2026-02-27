Amplían la zona verde de aparcamiento limitado a todo el casco antiguo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Todas las plazas de aparcamiento de vehículos del núcleo antiguo de Solsona serán zona verde de estacionamiento limitado, que implica una restriccion a una hora máximo en horario comercial aunque es gratuito. En cambio, de las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana siguiente solo puede aparcar los vecinos de las calles del centro histórico. Esta medida se inició en el año 2017 y recientemente se ha ampliado a la calle dels Escolapis y la plaza de Sant Roc, mientras que la semana que viene se extenderá a la travesía dels Dominics.

Después de esta última actuación, todo el núcleo enmurallado tendrá la misma categoría en cuanto a aparcamiento. El objetivo de esta medida es favorecer la rotación de vehículos durante el día para potenciar la actividad comercial y resevar plazas para los vecinos en horario nocturno, explicó la concejala de Gobernación, Esther Espluga. El aparcamiento es gratuito pero la infracción de las limitaciones implica multas de 90 euros, si bien pueden anularse pagando seis euros en las primeras 48 horas.

Por otra parte, Espluga recordó que para aparcar en horario nocturno en el núcleo antiguo es necesario contar con la nueva tarjeta de residente, que debe renovarse antes de abril.