Arte femenino durante todo el año con la muestra colectiva 'Sis mirades. Una veu'

El espacio artístico CaLagneta de Cervera se llenará durante las próximas semanas de visiones artísticas en clave femenina con la muestra colectiva Sis mirades. Una veu. La directora de la galería, Montserrat Rocaginé, explicó que en esta ocasión han querido “reivindicar a estas mujeres que tenemos en nuestro fondo no sólo el 8 de marzo, sino durante todo el año”.

Se trata de una recopilación de piezas que han querido reordenar para presentarlas de manera conjunta, combinando artistas de la Segarra y las comarcas leridanas con otras referentes de ámbito estatal. Rocaginé subrayó el “diálogo entre técnicas” que plantea la selección “para que todo el mundo pueda encontrar aquella obra que le invite a repensarse”.

La leridana Sonia Alins presenta una serie sobre los sueños.- JORDI BONILLA

La exposición combina telas de gran formato, como las escenas costumbristas de Mercè Humedas o el juego de collages en diferentes capas de Ana Alcaraz, con obras más minimalistas, como una trilogía de Aurembiaix Sabaté sobre la capacidad de reinventarse. El toque leridano está presente con la participación de Sonia Alins, que ofrece tres circunferencias ilustradas sobre los sueños, y los diferentes encuadres de la ciudad de Cervera que protagonizan algunos de los lienzos de Aida Mauri.

Sis mirades. Una veu también incluye tres esculturas de la artista de la Segarra Roser Sàrries, que ha sido una de las pocas escultoras en exponer en CaLagneta desde su apertura. Sàrries destacó su trabajo a partir de las figuras femeninas “que me permiten jugar con los volúmenes, las texturas y el contraste de luces y sombras”. Una de ellas, Paisatge femení, quiere ser un homenaje a las mujeres de la Segarra “que sostienen el peso de la familia y del trabajo”.

La muestra puede visitarse de jueves a domingo hasta el 15 de marzo.