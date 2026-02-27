Cerca de un millón para mejoras en los caminos

Uno de los caminos donde se llevarán a cabo las actuaciones. - CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

El consell comarcal del Solsonès ha aprobado esta semana el primero de los dos proyectos de obras previstas para mejorar el estado de su extensa red de caminos de la comarca, que sirven para garantizar el acceso al gran número de masías, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales que hay diseminadas por todo su territorio. Ambas iniciativas suponen una inversión total de 851.500 euros procedentes de una subvención de la conselleria de Territorio.

El primero de ellos, según explicó ayer la presidenta del consell comarcal, Claustre Sunyer, costará 192.241,51 euros, y servirá para construir cunetas transitables de hormigón que aumenten la amplitud útil de la vía, canalizar adecuadamente las escorrentías superficiales y mejorar la durabilidad del firme. Paralelamente, se colocarán sistemas de protección de taludes para minimizar los desprendimientos sobre la calzada. Estas actuaciones se llevarán a cabo en cinco caminos municipales de Llobera, Biosca, La Coma i la Pedra, Guixers y Clariana de Cardener.

Según Sunyer, las actuaciones en los caminos se han repartido entre 2025 y 2027, y se llevarán a cabo por zonas para evitar el desplazamiento de maquinaria y lograr así una reducción de costes. El resto de la subvención se dedicará, según la presidenta del consell, a la pavimentación de caminos. “Al ser un contrato superior a los 500.000 euros necesitamos el visto bueno de la Diputación”.

En ambos casos se ha acordado trabajar en el sur de la comarca, ya que algunos de los caminos ya han tenido actuaciones anteriores que aconsejan intervenir lo más rápido posible para evitar que su degradación.