Culmina la ampliación del ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs ha cerrado, después de más de cinco años de obras, el proceso de rehabilitación y ampliación del edificio consistorial, ubicado en las antiguas escuelas de Torrefeta. La semana pasada, el personal se instaló definitivamente en las nuevas dependencias.

El alcalde, Josep Maria Castella, explicó que “cuando venía el arquitecto o los técnicos de servicios sociales, tenía que cederles mi despacho”, por lo que han podido revertir la falta de espacio. Hace aproximadamente un año se habilitó una primera parte, con la sala de plenos y archivo municipal, y ahora se ha sumado el resultado de la segunda fase con cuatro despachos.

La intervención, de 367.635,23 euros, se ha financiado gracias a una ayuda de 300.000 euros del departamento de Agricultura. La obra ha incluido mejoras en el sistema térmico, la sustitución de carpinterías exteriores, la renovación de los sistemas de climatización y de iluminación interior y la incorporación de sistemas de generación de energía renovable.

A nivel funcional, la reforma también ha contado con la construcción de un inmueble anejo y un almacén, que se añaden a las antiguas escuelas y la antigua vivienda del maestro.