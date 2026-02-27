El pleno de Balaguer veta subir los sueldos del gobierno tras la ruptura

El ayuntamiento de Balaguer se encamina hacia una posible cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal de 2026, tras la salida de Treballem per Balaguer del equipo de gobierno. La ruptura deja al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en minoría y en riesgo de bloqueo institucional.

El pleno municipal celebrado ayer evidenció la fragilidad del ejecutivo local. La corporación avaló con los votos a favor del PSC y la abstención del resto de grupos la modificación del cartapacio municipal presentada por la alcaldesa, Lorena González, pero tumbó, al pasar esas abstenciones a noes, los cambios en el régimen de dedicaciones y las retribuciones tras la salida de Treballem del gobierno.

La propuesta contemplaba un incremento de las retribuciones de algunos ediles. En concreto, la concejala Sandra Madueño pasaría de una dedicación del 47% al 60%. También se preveía un aumento en las retribuciones de la alcaldesa, que pasarían de 49.500 a 52.500 euros brutos anuales, y del edil Jesús Cifuentes, quien con una dedicación del 100% vería incrementado su salario de 39.500 a 49.000 euros.

La alcaldesa defendió la medida asegurando que “el incremento de responsabilidad hay que pagarlo”, mientras subrayaba que, pese a los ajustes individuales, la masa salarial global de los cargos electos se reduciría un 10,8%, hasta 20.300 €/año. González señaló que no descartaba llevar al pleno otra propuesta más adelante.

La gobernabilidad del municipio se ha complicado, y eso sitúa al PSC ante la posibilidad de vincular las cuentas de 2026 a una cuestión de confianza, un mecanismo que permitiría desbloquear la situación pero pondría en juego la continuidad del actual ejecutivo.

Sandra Madueño asumirá Cultura y Turismo, Borja Vega llevará Deportes y Jesús Cienfuegos gestionará Asuntos Sociales, Entorno Natural y Urbanismo.

La Transsegre, fiesta popular de Balaguer

El pleno aprobó la declaración de la Transsegre como fiesta popular de Balaguer, oficializando así el 13 de julio como nuevo día festivo local a partir de este año. La sesión abordó la aprobación de la contratación de las obras para ampliar la escuela Mont-roig y se validó definitivamente el proyecto para restaurar y consolidar la Muralla Emiral del barrio del Firal. Dentro del programa Treball als Barris, se incluyó un parque infantil del Secà, la acera norte de la calle Sant Crist y las aceras de la calle Sant Diego de Califòrnia.