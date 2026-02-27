Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LÉRIDA Creado: Actualizado:

Al menos dos viviendas fueron asaltadas por ladrones el fin de semana pasado en Torrefarrera. Se trata de dos casas unifamiliares contiguas ubicadas en la calle Alzinar y no se descarta que pueda haber más viviendas afectadas. La corporación municipal se ha reunido esta semana con los Mossos d'Esquadra, que recibieron dos denuncias el domingo pasado por la noche, y han abierto una investigación para encontrar y detener a los ladrones. A partir de ahora, los agentes “tomarán las medidas que sean necesarias para aumentar la seguridad”, aseguraron fuentes municipales. “De vez en cuando, se pueden producir robos aislados”, explicaron, pero “es la primera vez que sucede a varias casas la vez.

Nueve modus operandi

Les comarcas de Lleida han registrado a lo largo del último año aproximadamente una decena de casos de robos en que los ladrones aprovechan que los vecinos se han ido para acudir a actos festivos para acceder a las viviendas y delinquir sin temer ser descubierto. Foradada, Torrelameu, Tàrrega, Alfarràs o Castellserà son algunos de los últimos casos.