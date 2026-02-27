Familias del Alt Urgell piden transporte escolar hasta los núcleos más alejados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Varias familias de pueblos pequeños del Alt Urgell han reclamado que el transporte escolar llegue hasta la entrada de los núcleos de población donde viven. Una de las personas que defiende esta petición es Agustí Porta, vecino de Aristot, en Pont de Bar, que indica que la parada del bus que recoge a los alumnos que utilizan este servicio está a la carretera N-260, a siete kilómetros de su casa. Consideró que se podrían aprovechar las rutas de los taxis a la demanda para cubrir esta parte del trayecto. La presidenta del consell, Josefina Lladós, afirmó que hace años se hizo llegar esta propuesta a la Generalitat, siendo consciente, no obstante, de que hacen falta más recursos económicos para poderla implementar. Añadió que durante este curso se han llevado a cabo varias reuniones entre representantes de los servicios territoriales de Educación y de las familias para consensuar un “mapa escolar” para la comarca. De este modo, las nuevas matriculaciones de niños residentes en varios núcleos de Montferrer y Castellbò tendrán como referencia la escuela que hay en su municipio, del mismo modo que pasará con los que viven en pueblos de Alàs i Cerc. En cuanto al transporte, Lladós dijo que el servicio está regulado por un decreto de la Generalitat del año 1996.